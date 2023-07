Calcio giovanile. Stabilita la cornice dei campionati Under 17, 16, 15 e 14

E' stato ratificato da parte del Comitato Regionale Ligure il format dei compionati Giovanili Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14.

I vadi tornei saranno strutturati come segue:

Svolgimento in due fasi distinte: 1° fase di qualificazione a livello provinciale/distrettuale e 2° fase nella quale verranno assegnati i titoli regionali e quelli provinciali/distrettuale;

Modalità di svolgimento e regolamento di ammissione alle fasi finali Regionali e Provinciali/Distrettuale verranno stabiliti alla chiusura delle iscrizioni alle manifestazioni.





PRIMA FASE :

La prima fase di qualificazione avrà inizio, orientativamente, nel fine settimana del 23/24 settembre; durata, numero di gironi ed organici verranno definiti al momento della chiusura delle iscrizioni.

Per le Società iscritte esclusivamente ai Campionati/Tornei Provinciali/Distrettuale si valuterà l’opportunità di organizzare, in attesa dell’inizio degli stessi, una competizione all’uopo designata.





TITOLO REGIONALE :

Le Società che parteciperanno alla seconda fase per l’assegnazione del titolo regionale di ciascuna categoria, il cui numero sarà definito prima dell’inizio della fase di qualificazione, saranno suddivise in n. 02 gironi da disputarsi con gare di andata e ritorno.

Si disputerà, quindi, una fase successiva con semifinali e finale per l’assegnazione del titolo regionale.





TITOLO PROVINCIALE :

Ciascuna Delegazione, al termine delle fasi di qualificazione, organizzerà, se possibile per ciascuna delle 04 categorie, il proprio Campionato Provinciale/Distrettuale.





Il Comitato Regionale Liguria si riserva, prima dell’inizio delle competizioni, di comunicare eventuali modifiche in ordine all’organizzazione delle manifestazioni per la stagione sportiva 2024/2025.