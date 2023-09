Filotto completato per la RN Savona, i ragazzi di Angelini chiudono il girone di Coppa Italia a punteggio pieno

La BPER Rari Nantes Savona ha vinto ieri sera con la Rari Nantes Camogli,nella piscina “Giuva Baldini” di Camogli, l’incontro valevole per laquinta ed ultima giornata del Girone A dei Preliminary Round della CoppaItalia di Pallanuoto 2023/2024.

19 a 9 è stato il risultato finale infavore della Rari in una partita mai in discussione.La BPER Rari Nantes Savona conclude, quindi, i Preliminary Round alprimo posto in classifica nel girone “A” a punteggio pieno e conquista l'accesso alla Final Eight, che si disputerà dal 12 al 14 aprile in sede da definire.

Ora la concentrazione dei biancorossi si sposta sul primo turno dellaLen Euro Cuo in programma il prossimo fine settimana a Duisburg in Germania.

Questo il tabellino della partita.

R.N. CAMOGLI – BPER R.N. SAVONA 9 – 19

Parziali (3 – 5) (2 – 3) (1 – 5) (3 – 6)

TABELLINO

Formazioni R.N. CAMOGLI: Rossi, Beggiato 2 (di cui 1 su rigore), Gandini 1,Mangiante, Boggiano 2, Putt, Tabbiai 3, Scardino, Bianco G. 1; Barabino, Kovacevic, Skiljc, Ruggieri, Terrile.

Allenatore: Angelo Temellini.

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 3, Patchaliev 1, Figlioli 2 (di cui 1 su rigore), Vavic, Rizzo 3 (di cui 1 su rigore), Urbinati, Bruni 2, Campopiano 2, Guidi 1, Durdic 2, Erdelyi 2, Da Rold, Bragantini 1.

Allenatore Alberto Angelini.

Arbitri: Colombo e Navarra.

Giudice Arbitro: Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Note:Usciti per 3 falli: A 4'03” dalla fine del 3° tempo Kovacevic (Camogli);a 0'59” dalla fine del 3° tempo Barabino (Camogli); a 6'03” dalla finedel 4° tempo Urbinati (Savona); a 3'47” dalla fine del 4° tempo Mangiante (Camogli).

A 4'25” dalla fine del 2° tempo è stato espulso definitivamente perproteste Putt (Camogli).