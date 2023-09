Calcio, Promozione. Ceriale, Brignoli e Sansalone analizzano il ko contro il San Francesco Loano: "Nessun dramma"

La sconfitta interna subìta contro il San Francesco Loano lascia il Ceriale a quota un punto dopo 180 minuti nel campionato di Promozione.

Dopo il primo ko nel torneo mister Brignoli ha analizzato il match sui social del club biancoblu: “Purtroppo abbiamo fatto il primo errore su calcio piazzato e poi sulla costruzione dal portiere – dichiara il tecnico ai microfoni del club - e tutto questo li ha agevolati facendo prendere una piega più agonistica ai novanta minuti. Poi l’immediato gol del 3-1 rientrati dagli spogliatoi ha reso tutto più difficile. Non posso dire niente ai ragazzi che hanno fatto tutto quello che abbiamo provato mettendocela tutta. La partita era molto sentita ma non dobbiamo assolutamente fare drammi, c’è tutto un campionato davanti a noi. Martedì ripartiremo tranquillamente sulla strada che abbiamo intrapreso“.

Sulla falsa riga di queste parole ecco anche il messaggio del direttore sportivo Sansalone: “Abbiamo fatto una settimana intensa ed oggi è andata male. Ho visto un buon primo tempo con trame di gioco. I nostri avversari sono stati più bravi di noi a concretizzare le occasioni avute. Merito alla San Francesco Loano che ha vinto un bel derby, giocato bene da entrambe le parti. Nel post partita ho parlato alla squadra dicendole di stare tranquilla perché in settimana si analizzeranno tutti gli errori. Sono certo che il nostro staff tecnico si adopererà. Non sono assolutamente preoccupato, dobbiamo continuare a lavorare per mercoledì in coppa contro il Legino e poi in vista di una partita importante fuori casa come quella contro il Quiliano”.

Appuntamento al recupero del ritorno di Coppa Italia Promozione contro il Legino fissato per mercoledì alle ore 20:30 presso lo stadio Merlo di Ceriale e domenica prossima trasferta insidiosa sul campo del Quiliano&Valleggia ancora senza punti.