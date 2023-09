Calcio, Legino. Solo applausi dal presidente Carella dopo il 5-2 di Ceriale: "Fuori ai rigori, ma è stata comunque una grandissima impresa"

Ha sfiorato l'imrpesa il Legino, vincendo per 5-2 ai supplementari contro il Ceriale, ma il 3-0 a tavolino nella gara di andata a favore dei biancoblu, ha impedito ai savonesi di accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione.

Il Ceriale ha mostrato una precisione impeccabile dal dischetto, ma il presidente Carella non lesina comunque complimenti per i giocatori leginesi:

"I ragazzi sono stati ugualmente favolosi, arrivare ai rigori è stata una grande impresa e ci servirà per comprendere le nostre qualità a pieno. Possiamo fare un campionato da protagonisti, Un grazie per aver onorati i nostri colori alla grande, sono orgoglioso di tutti loro.

Rammarico per la sconfitta tavolino? Senza quell'errore non avremmo vissuto la più bella rimonta della storia del Legino. In questo momento le cose belle me le sto perdendo, ma anche da casa avevo l'adrenalina a mille. Un grazie a Sara, a Fabio, a tutto lo staff e ai giocatori, è stata comunque una grandissima impresa".