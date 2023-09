Pallanuoto, Euro Cup. La RN Savona saluta Duisburg con un ko che non fa male, Palermo vince 12-10

La Rari Nantes Savona tornerà ora in vasca domenica 1 ottobre nella piscina del Posillipo per la prima gara di Seria A1.

BPER R.N. SAVONA – TELIMAR PALERMO 10 – 12

Parziali (2 – 2) (2 – 3) (4 – 3) (2 – 4)



TABELLINO



PER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 2, Figlioli 1, Vavic,

Rizzo, Urbinati, Bruni 2, Campopiano 3 , Guidi, Durdic, Erdelyi 1 , Da

Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



TELIMAR PALERMO: Jurisic, Marini, Vitale, Nuzzo, Giorgetti 3, Hooper 6

(di cui 1 su rigore), Giliberti, Metodjev, Lo Cascio 1, Occhione, Lo

Dico, Woodhead 2, Girasole Nunez.

Allenatore Marco Baldineti.



Arbitri: Norbert Ercse (Ungheria) e Polychronopoulos Georgios (Grecia)





Delegato Len: Marjio Brguljian (Montenegro).



Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 4 / 9 + 1 rigore non realizzato.

TELIMAR PALERMO: 8 / 19 + 1 rigore realizzato.



Note:



Usciti per 3 falli: A 4'59” dalla fine del 3° tempo Occhione (Palermo);

a 1'06” dalla fine del 4° tempo Vitale (Palermo).



A 5'45” dalla fine del 2° tempo il Savona sostituisce in porta Nicosia

con Da Rold.

A 5'12” dalla fine del 2° tempo tempo Figlioli (Savona ha sbagliato un

rigore (parato).

A inizio del 3° tempo il Savona sostituisce in porta Da Rold con

Nicosia.

A 1'11” dalla fine del 3° tempo espulso definitivamente con sostituzione

Campopiano (Savona) per proteste.