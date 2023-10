Calcio, Albenga. Il nuovo team manager bianconero è Giampaolo Iovino

E' arrivata nel primo pomeriggio l'ufficialità del nome del nuovo team manager dell'Albenga, una mossa obbligata dopo le dimissioni di Alessandro D'Angelo.

Ad entrare all' interno dei quadri ingauni è una figura ben conosciuta in tutto l'ambiente calcistico savonese: stiamo infatti parlando di Giampaolo Iovino, ex dirigente tra le altre di Celle, Quiliano e Legino.

"Sono grato a tutte le persone che mi hanno dimostrato fiducia per un compito così ricco di impegno e responsabilità - ha esordito Iovino - sperando di essere all'altezza del lavoro di una persona fantastica e capace come il mio predecessore, Alessandro D'Angelo.

Un grazie va a chi ha sostenuto la mia candidatura come Andrea Venneri, Francesco Virdis e Francesco Cocito, ma anche al presidente Cosenza e al club per la loro scelta finale.

Le sensazioni? Ottime. Si respira grande entusiasmo per il ritorno in Serie D dopo 33 anni in una piazza di grande tradizione: ho percepito un'ottima cultura del lavoro da parte della squadra e dello staff tecnico, con tanti ragazzi giovani ma con davvero un bel potenziale.

Un ringraziamento finale ci tengo a rivolgerlo a Fabio, ma soprattutto a Sara Tobia: il suo sostegno è stato fondamentale".