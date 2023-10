Tra ironia e stereotipi, il comico Antonio Ornano nel suo nuovo personaggio è l'allenatore del Deportivo Orco Feglino

"Non vinciamo da tre anni, però abbiamo dato un segnale a tutto il campionato".

Basta una semplice frase per racchiudere tutta l'ironia che Antonio Ornano ha messo nel suo nuovo personaggio ispirato a una delle figure da sempre più chiacchierata nel mondo del calcio: l'allenatore del settore giovanile.

Il comico spezzino ha così presentato nella prima puntata della nuova stagione del "Gialappa's Show", andata in onda ieri sera (lunedì 16 ottobre, ndr) sul Canale 8, il suo ultimo personaggio, ispirato a un tecnico di un'Under16 qualsiasi senza riferimenti precisi, ovviamente enfatizzandone alcuni aspetti con la solita pungente ironia ligure.

Preciso invece è stato il richiamo alla nostra provincia. Come? La squadra, ovviamente di fantasia, si chiama infatti Deportivo Orco Feglino, come il paesello dell'entroterra finalese non certo celebre per le cronache calcistiche ma semmai per essere parte vitale dell'Outdoor Region Finalese. Anche se, in realtà, da poco sono cominciati nel piccolo centro i lavori per la realizzazione del nuovo campo da calcio "a 7".

E chissà che non possa essere proprio Ornano a tenerlo a battesimo una volta pronto...