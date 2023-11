Calcio, Coppa Italia Promozione. Pepe, gol e polemiche, l'andata tra San Francesco e Ceriale termina 2-2

SAN FRANCESCO LOANO - CERIALE 2-2 (60' Halaj, 83' Bonifazio - 77' Piu rig., 94' Secco)

50' IL PAREGGIO DEL CERIALE! AL 95' SECCO ROVESCIATA D'AUTORE A BATTERE BARELLI. 2-2. TERMINA QUI UN SECONDO TEMPO BELLISSIMO!

48' autotraversa del Ceriale, rischio della retroguardia rossoblu

47' giù in area Halaj, per Ucci non c'é il penalty

47' giallo anche per Secco

45' saranno cinque i minuti di recupero

41' Beluffi in ritardo su Auteri, cartellino anche per lui

40' ammonito Gibilaro

38' BONIFAZIO! SI RIPORTA AVANTI LA SAN FRANCESCO! COLPO DA BILIARDO PER LA MEZZ'ALA DI CATTARDICO: VIA LA MAGLIETTA ED ESULTANZA DAVANTI ALLA PANCHINA DEL CERIALE. C'ERA QUALCHE ARRETRATO...

36' Buonocore lascia il campo, al suo posto Alberto

32' PIU INCROCIA, BARELLI INTUISCE MA NON CI ARRIVA! PAREGGIA IL CERIALE!

31' Angelico si appende a Beluffi, Ucci indisca il dischetto

30' trattenuta di Basso in corsa, ci stava il giallo per il centrocampista ex Finale

26' parapiglia totale all'Ellena, innescata da una bruttissima entrata in ritardo di Agate su Basso. SUbito dopo si innesca una mischia che coinvolge quasi tutti e 22 i giocatori in campo, oltre che le panchine. Alla fine Ucci opta per il rosso ad Agate, inizialmente ammonito, e Di Lorenzo

23' Cattardico si gioca anche la carta Auteri, esce Rocca. Replica Brignoli con Piu per Condorelli

22' Halaj non rallenta la corsa dopo l'uscita di Vinci, contrasto di spalla e ammonizione

19' nuovo cambio Ceriale: Ballone rileva Farinazzo

17' giocata sontuosa in verticale di Bonifazio per Rocca, perfetto il tempo dell'uscita di Vinci

15' SI ACCENDE HALAJ! CALCIO DI PUNIZIONE DI CALCAGNO DA POSIZIONE LATERALE, L'ATTACCANTE HA TEMPO E SPAZIO PER BATTERE A RETE. ESECUZIONE PERFETTA, COADIUVATA DALLA DORMITA DELLA RETROGUARDIA BIANCOBLU

13' giallo per Giguet

13' nel Ceriale esce Burdisso per Osinaga, Cattardico risponde con Bonifazio e Basso eper Barone e Staltari

12' coast to caost di Di Lorenzo, assist per Rocca ma l'assistente alza la bandierina. Allibito il pubblico rossoblu

9' azione convulsa in area del Ceriale. Di Lorenzo allunga in acrobazia per Rocca, vinci respinge, poi arriva il fischio di Ucci. Ammonito Barone per proteste

7' Barelli chiude bene in uscita su Agate, il numero due ospite era però in posizione irregolare

2' cambio nel Ceriale, Gibilaro per Cenisio

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

46' sulla perfetta uscita di Vinci si chiude il primo tempo

39' giallo anche per Barone, Ucci fischia il fallo per l'intervento su Beluffi

35' si ripropone il duello, ancora fallo, il pubblico rossoblu chiama il secondo giallo. Per Ucci è semplice punizione. Sugli svikuppi della battuta i rossoblu mancano la deviazione a pochi passi da Vinci

31' Cenisio entra in ritardo su Di Lorenzo, giallo

26' batte Burdisso, la barriera accomoda la sfera per Barelli

25' ottimo l'anticipo di Secco su Staltari, Daprile lo abbatte al limite, punizione Ceriale.

23' punizione San Francesco: Calcagno finta il cross in area, invece tira dritto per dritto verso la porta: bella conclusione, un paio di metri oltre il palo

20' alto il colpo di testa di Rocca, si riparte con il rinvio di Vinci

17' Di Lorenzo va col destro dai 30 metri, il rimbalzo del pallone non sorprende Vinci

14' bella punizione dal limite di Condorelli, la sfera si abbassa troppo tardi per incrociare lo specchio

9' proteste (leggere) biancoblu per un presunto tocco in area di mano da parte di Calcagno, Ucci lascia correre

7' 4-3-3 per la San Francesco con Staltari e Halaj ad affiancare Rocca, canonico 3-4-3 per Brignoli

3' calcio di punizione dal lato corto dell'area di rigore per Calcagno, troppo abbondante la forza impressa alla sfera

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SAN FRANCESCO LOANO: Barelli, Angelico, Calcagno, Daprile, Balla, Barone, Staltari, Di Lorenzo, Rocca, Buonocore, Halaj.

A disposizione: Gallo, Alberto, Basso, Taku, Bonifazio, Rizzonato, Totaro, Ciravegna, Auteri.

Allenatore: Cattardico

CERIALE: A. Vinci, Agate, Prudente, Secco, Corciulo, Giguet, Condorelli, Farinazzo, Burdisso, Beluffi, Cenisio.

A disposizione: Piazza, S. Vinci, Gibilaro, Ballone, Osinaga, Loberto, Genduso, Sacco.

Allenatore: Brignoli

Arbitro: Ucci di Genova

Assistenti: Bondi e Cocco di Genova