Calcio. Grave incidente per un giocatore della Baia Alassio Auxilium, rinviata la partita con l'Argentina

Il grave incidente di stamattina a Cengio ha drammaticamente coinvolto un giocatore della Baia Alassio Auxilium, Andrea Fumagalli.

Il calciatore giallonero è attualmente ricoverato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in prognosi riservata.

I giocatori alassini non se la sono sentiti di scendere in campo stasera, nell'impegno di Coppa contro l'Argentina, sconvolti per quanto accaduto al proprio compagno.

Il CR Liguria ha subito acconsentito al rinvio della partita, il cui recupero è stato fissato mercoledì 29 novembre.