Pallacanestro Alassio: il recap settimanale con sette successi in nove partite

Nove partite con sette successi e due referti gialli per Prima Squadra e U15 Eccellenza Piemonte



Divisione Regionale 2: Dopo un bel primo quarto tornano gli errori già evidenziati nell'esordio con Fortitudo dove non ci imponiamo sulla partita e questa volta non riusciamo a vincere cedendo ai supplementari davanti a una bella cornice di pubblico in un campionato dove è importante calarsi subito nella parte di un girone non facile.

ABC 51 - ARENZANO 52



Under 19 GOLD: Successo con Taggia in una gara condotta con sufficienza dove il risultato resta in bilico per tutti i 40 minuti ma che riusciamo a portare in porto conquistanto il terzo successo in altrettanti incontri.

ABC 54 - OLIMPIA TAGGIA 47



Under 17: Tris di successi dove vince con un punto di scarto l'Eccellenza ligure in trasferta a Santa Margherita recuperando nell'ultimo periodo, successi rotondi sia per la squadra A che per quella B nel regionale.

TIGULLIO 64 - ABC 65

ABC 106 - VARAZZE 27

ABC 67 - CESTISTICA 34



U17 FEM: Partita sofferta ma vinta con merito per le ragazze che disputano 2 bei quarti centrali e contengono il tentativo di rimonta di Vado

ABC 52 - APS 49



Under 15 Eccellenza PIEMONTE: Ospitiamo Chieri e l'aspetto positivo dell'incontro è che per 40 minuti è stata una gara in equilibrio dove purtoppo i dettagli in tante piccole cose hanno fatto la differenza per i piemontesi.

ABC 58 - CHIERI 68



Under15 Femminile: Successo rotondo con le giovani di Ardita e bel post partita in pizzeria.

ARDITA 17 - ABC 94



Under14: Seconda vittoria in altrettante gare dove con Finale giochiamo con intensità per tre quarti per poi tirare i remi in barca a risultato acquisito.

ABC 82 - FINALE 43



AQUILOTTI-GAZZELLE 2013: Trasferta a Pietra Ligure per il gruppo 13-14 che hanno ben giocato contro una formazione alla prima esperienza in gare ufficiali.