Matteo Vignola ha dovuto remare non poco insieme ad Alessandro Badoino per reggere l'urto in mediana del Ceriale all'interno di una gara combattuta e piacevole per chi l'ha vista dalle tribune.

Il regista granata non nasconde la soddisfazione per il punto raccolto al Merlo grazie al gol in extremis di Calandrino, raccontando anche cosa è cambiato rispetto alla passata stagione.