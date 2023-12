Pallanuoto. Mondiali ed Europei si avvicinano, Nicosia e Bruni convocati per la Sardinia Cup

I Mondiali di Doha e gli Europei di Zagabraia-Dubrovnik si stanno avvicinando a passi da gigante per il Settebello e la Sardinia Cup con Australia, Francia e Montenegro, in programma dal 19 al 21 dicembre a Cagliari, sarà l'occasione migliore per riannodare i fili azzurri per il CT Sandro Campagna.

Tra i convocati non potevamo mancare i due portacolori della Rari Nantes Savona: il portiere Gianmarco Nicosia e il centroboa Lorenzo Bruni.

Campagna punta sull'esperienza, motivo per cui non risultano convocati elementi come Guerrato, Ferrero, Cassia, Mladossich e l'attaccante savonese Andrea Patchaliev.



I convocati: Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto (Brescia), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Luca Marziali (Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (BPER Savona).