Calcio, Prima Categoria. La staffilata di Delfino premia il Millesimo, Andora battuta a domicilio 1-0

ANDORA - MILLESIMO 0-1 (31' Delfino)

45' saranno quattro i minuti di recupero

45' destro di Franco dal limite, pallone colpito troppo d'esterno collo

42' cambio Millesimo: Seccafen per Bove

40' ammonito Bove

37' crampi per Quinenoz, entra Salvatico

34' l'Andora chiama il fallo di mano in area del Millesimo, Virgilio spegne le proteste con energia

32' Guardone in verticale per Greco, perfetto Castiglia nei tempi di uscita

31' Villar ha dettato con ordine i tempi di gioco, mira però da calibrare in fase di conclusione

30' Rovere per Delfino, risponde Macchia

28' Rattalino si gioca il tutto per tutto, dentro Tahiri per Avignone

27' Andora più propositiva in questa ripresa, bel corner di Pollio che Greco, di testa, non reisce a trassformare in rete

22' proprio Torra si vede repsingere sulla linea la palla del 2-0, bello il cross di Morielli

19' Macchia si gioca la carta Torra, esce Siri

16' Pollio tenta il colpo da biliardo, pallone che sfila lentamente a mezzo metro dal palo di Castiglia

15' la fascia di capitano passa da Botte a Guardone, da un 2005 a un 2006...

14' cambia Rattalino, in campo il neo acquisto Battuello per Botte

7' ammonito Costamagna per proteste

3' subito Quinenoz di testa, Rossi replica a mano aperta

2' piccola nota tattica, già nel primo tempo Rattalino aveva invertito le posizioni di De Boni e Colavito.

1' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

47' si torna negli spogliatoi, Millesimo in vantaggio 1-0

46' ammonito Delfino

45' saranno due i minuti di recupero

43' ammonito Rattalino

41' palla sontuosa di Ndiaye per Bove, chiude la porta Rossi. Virgilio non concere il corner al Millesimo

38' si fa vedere l'Andora, cross di Modesti da sinistra, Greco in scivolata arriva in ritardo all'appuntamento, blocca Castiglia

36' Villar prova a farsi perdonare, conclusione dal limite fuori di poco

31' MILLESIMO IN VANTAGGIO! CONCLUSIONE MERAVIGLIOSA DI DELFINO ALL'INCROCIO, ROSSI SI ALLUNGA MA NON RIESCE A DEVIARE. VALBORMIDESI AVANTI

23' RIGORE FALLITO DA VILLAR! A GUADAGNARSELO ERA STATO LO STESSO NUMERO 10, ROSSI SI ALLUNGA MA A SALVARLO E' IL MONTANTE! SI RESTA SULLO 0-0

22' Rigore per il Millesimo, dopo l'intervento di Rossi su Siri, Virgilio sanziona l'intervento su Villar. Proteste veementi dei padroni di casa

20' gran conclusione di Villar dai 25 metri, bravo Rossi a respingere in allungo: non era una palla facile...

16' 4-4-1-1 per l'Andora con Botte a sostegno di Greco, 4-3-3 per il Millesimo

15' ammonito Negro, fallo su Greco

9' doppia occasione da piazzato per Pollio, entrambe respinte di fronte a Castiglia

6' nel Millesimo problemi nel riscaldamento per Molinari, al suo posto c'è F. Negro

4' Villar forza il pallonetto dai 40 metri, nessun problema per Rossi

3' occasione clamorosa in avvio per il Millesimo, Bove è solo sul secondo palo, puntata imprecisa con buon parte dello specchio a disposizione

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ANDORA: Rossi, Avignone, Modesti, Pollio, Costamagna. Franco, De Boni, Guardone, Greco, Botte, Colavito.

A disposizione: Lo Iacono, Furlanetto, Trevia, Aicardi, Gorlero, Amico, Tahiri, Ciornei, Battuello.

Allenatore: Rattalino

MILLESIMO: Castiglia, Bove, Ndiaye, Vittori, F. Negro, Di Mattia, Morielli, Delfino, Quinonez, Villar, Siri.

A disposizione: Casanova, Molinari, Bertuzzo, Ferri, Franco, Salvatico, Seccafen, Torra, Rovere.

Allenatore: Macchia.

Arbitro: Virgilio di Imperia