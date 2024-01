Due giocatori che hanno militato nella prima parte di stagione nella Sanremese sono pronti a rinforzare le fila dell'Albenga.

Radiomercato da infatti per imminenti gli annunci per l'attaccante ponentino classe 2002 Francesco Pellicanò e per il difensore venticinquenne Ludovic Legal.

Pellicanò è cresciuto proprio nel settore giovanile della "Sanre", mentre il duttile centrale francese è arrivato nell'estate scorsa in biancoceleste dopo la buona stagione disputata con la maglia dell'Asti.