Imperia Calcio, Biffi: “Giocare di più? Sono sempre a disposizione del mister, bisogna fare il bene della squadra. Tifosi eccezionali con noi” (video)

Alessandro Biffi ieri nel big match col Rivasamba terminato a reti bianche ha rilevato l’esperto Lorenzo Cassata ad un quarto d’ora dalla fine.

Il classe 2004 non si è fatto trovare impreparato. Accelerazioni e spunti interessanti in una fase della partita dove sicuramente non è per nulla semplice incidere. Il giovane calciatore, a fine partita, parla anche della sua duttilità in campo e dei consigli che riceve da suo padre Roberto, ex capitano del Palermo con record assoluto di presenze in maglia rosanero.

