Giudice Sportivo, Eccellenza: quattro giornate inflitte a Fenati, tre per Sakhi

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 7/ 1/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 SAMMARGHERITESE 1903

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori i quali, durante il 1 tempo e la prima metà del secondo tempo lanciavano ripetutamente petardi sul tdg, vicino ad un AA, causandogli nell'occasione perdita dell'udito per pochi secondi (infrazione rilevata da parte di un AA).

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIACOBBE ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GASSANI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FENATI GIOVANNI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

Dopo essere stato ammonito, urlava al ddg espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SAKHI AMINE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

A gioco in svolgimento, dopo aver perso il possesso della palla, colpiva con un calcio all' altezza del polpaccio un avversario senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BENASSI ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)

FOPPIANO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)





CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

FENATI GIOVANNI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GARGIULO JUAN PABLO (CAIRESE)

COSTA MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

GANDOLFO LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

GUIDA SIMONE (IMPERIA CALCIO SRL)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (VI INFR)

RUDI MARIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

STABILE ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

PEIRANO LORENZO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CATTERINA GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MILITE MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

LIPANI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MASSARO DANIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

BACIGALUPO FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)

CASTALDO LUIGI (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

ZUPPIROLI MAXIM (ANGELO BAIARDO)

DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BASSO ALESSANDRO (CAIRESE)

CALANDA ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)

BENINATI GABRIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SANGUINETI FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

FONTANA FRANCESCO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

VALENTE MARCO (ANGELO BAIARDO)

DOTTO LORENZO (BUSALLA CALCIO)

ANSELMO ANDREA (CAIRESE)

COMPAGNONE MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

ZUNINO ELIA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PADI NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

CHIRIACO MATTIA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)