Savona, Scaramuzza sul Bacigalupo: "Amministrazione brava a fare proclami mentre lo stadio cade a pezzi"

Nei giorni scorsi, in occasione ella cerimonia di premiazione di mister Ermanno Frumento, l'assessore allo Sport del Comune Francesco Rossello ha comunicato che la la partecipazione del Comune di Savona al Bando Sport e Periferie finalizzata ad ottenere fondi per la ristrutturazione dello stadio "Bacigalupo" non è andata a buon fine.

Sulle condizioni dell'impianto di via Cadorna interviene il consigliere di opposizione della Lega Maurizio Scaramuzza: "Come avevo detto in commissione e in consiglio comunale qualche tempo fa - afferma - dubitavo sulla vittoria del bando sport e periferie, e puntualmente (purtroppo)si è verificato ciò che dissi. Come al solito questa amministrazione si dimostra bravissima a fare proclami dopodiché non fanno letteralmente nulla e il Bacigalupo continua inesorabilmente a cadere a pezzi. Avanti, anzi,indietro, così".