Giudice Sportivo, Eccellenza: multa per la Cairese, Baracco stoppato per due turni

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 14/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CAIRESE

Per il comportamento di un proprio sostenitore in campo avverso che, per tutta la durata del secondo tempo, si posizionava all'esterno del recinto di gioco dietro la porta difesa dalla squadra ospitante e insultava i giocatori della squadra ospitante e il ddg, urlandogli continuamente espressioni ingiuriose e di stampo discriminatorio, oltre ad altre pesantemente minacciose, concludendo con altre lesive del prestigio arbitrale.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

REPETTI MASSIMO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AMIRANTE SALVATORE (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ALESSI DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

BOSCHETTO RICCARDO (CAIRESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BARACCO LUCA (TAGGIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIANA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PATERNO DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

GARGIULO JUAN PABLO (CAIRESE)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LAGORIO DANIELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PADOVAN GABRIEL (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PUDDU DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

SANCINITO DAVIDE (PIETRA LIGURE 1956)

CURABBA MORENO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

RUDI MARIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

STABILE ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

RAVONCOLI MIRKO (IMPERIA CALCIO SRL)

CANOVI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (III INFR)

DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LAZZARETTI JONATHAN (CAIRESE)

CARUSO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ANSELMO ANDREA (CAIRESE)

MOSTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

MORCHIO TOMMASO (IMPERIA CALCIO SRL)

INSOLITO ANTONIO GABRIEL (PIETRA LIGURE 1956)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

D ERCOLE FEDERICO (TAGGIA)

RAGUCCI DOMENICO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DONARINI ATTILIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SARNO ALFREDO (BUSALLA CALCIO)

MONTEMAGNO PATRICK (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

TONA MARC (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BAGNOLI VITTORIO (FORZA E CORAGGIO)

RATTI GIANLUCA (FORZA E CORAGGIO)

COMIOTTO MATTIA (IMPERIA CALCIO SRL)

CAVAGNARO PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

FERRARI FABIO (SAMMARGHERITESE 1903)

PETRACCA LEPERA FRANCO A (SAMMARGHERITESE 1903)

SCATOLINI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

BARACCO LUCA (TAGGIA)

CORTESE ANDREA (TAGGIA)

TADDEI MAX (TAGGIA)

ZOLA SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)