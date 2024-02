Calcio, Serie D. Ligorna vince e convince contro il Borgosesia

Tre punti importanti per il Ligorna contro il Borgosesia, che mantiene la compagine genovese in un'ottima posizione di classifica: ad analizzare il successo sui vercellesi per 2-0 sono Luca Miracoli e Jacopo Corci.

«Era molto importante vincere questa partita e cominciare alla grande la settimana. Adesso abbiamo tre partite e spero di riuscire ad andare in doppia cifra subito mercoledì. Sicuramente è stata una bella partita e siamo stati bravi a vincere questa sfida».