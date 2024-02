Varese-Asti, non omologato il 3-0 del Varese dopo l'entrata in campo del giocatore "anonimo"

In attesa del giudice sportivo e di ciò che dirà ufficialmente, una notizia c'è già e cioè che il risultato di Varese-Asti, terminata 3-0 sul campo a favore dei biancorossi, non è stato omologato. Questo è quanto si evince dai tabulati della Lnd.



Era stata la società piemontese a chiedere la non omologazione, rilevando come «nel secondo tempo della gara, nella squadra avversaria ha fatto ingresso sul terreno di gioco il numero 23, mai indicato in distinta. Nel corso della gara lo stesso giocatore è stato ammonito dall’arbitro per un fallo di gioco».



Il numero 23 in questione è Simone Musumeci, neo acquisto ventiduenne dai ticinesi del Paradiso e indicato in distinta con il numero 14. Il giocatore, oltre che senza numero, non ha neppure il nome sulla maglia, come si evince dalla foto di Ezio Macchi, apparentemente coperto con il nastro adesivo.



Nelle prossime ore è atteso anche il risultato del ricorso al Collegio di garanzia del Coni del Varese dopo il -1 legato al pagamento degli emolumenti dell'ex allenatore De Paola.