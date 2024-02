Calcio. I convocati per la Rappresentativa Under 19, sette chiamate per i team savonesi

Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Under 19” del Comitato Regionale Ligure, sono convocati presso il campo sportivo “A. Daneri” di Chiavari – Loc. Caperana (GE) il giorno mercoledì 07 febbraio 2024 alle ore 14.30, per disputare una gara amichevole contro la Società Virtus Entella Srl (Under 19), i sottoelencati giocatori.

Angelo Baiardo Piazzi Simone Athletic Club Albaro Costa Nicolò Cairese Graziani Gabriel Canaletto Sepor Galloro Mattia Celle Varazze F.B.C Bonanni Francesco Ceriale Progetto Calcio Carastro Leonardo Football Club Bogliasco Carnemolla Matteo Football Genova Calcio Piccardo Mirko Imperia Calcio Srl Trucchi Davide Legino 1910 Cancellara Gabriel – Lingua Alessandro Levanto Calcio Pozzi Federico Ospedaletti Calcio Caffi Francesco Pietra Ligure 1956 Asteggiante Leonardo PSM Rapallo Macelloni Edoardo San Francesco Loano Totaro Edoardo Serra Riccò 1971 Traverso Diego Sestrese Bor.1919 Castelli Alessandro Ventimigliacalcio Haderbache Matteo Enrico – Schittzer Edoardo