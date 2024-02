Calciomercato. Mattia Di Fino rinnova con la Sanremese fino al 2026

La Sanremese Calcio comunica, con grande soddisfazione reciproca, il rinnovo contrattuale con il calciatore Mattia Di Fino sino al 30 giugno 2026. Attualmente in stagione il classe 2006 ha maturato 9 presenze (6 da titolare e 3 da subentrato) e 1 gol.

Questo tassello è un’ulteriore testimonianza della valorizzazione dell’attività di scouting voluta dal Presidente Masu, unito al grande lavoro di sviluppo territoriale del Settore Giovanile, partita nel 2021/2022 su iniziativa del Direttore Sportivo Marcello Panuccio, che ne ha voluto l’inserimento in rosa per la stagione in corso.

La Società è lieta altresì di annunciare la convocazione di Mattia da parte della Rappresentativa di Serie D per il torneo di Viareggio che avrà luogo dal 12 al 26 febbraio 2024.

Per il secondo anno consecutivo un atleta sanremese viene individuato dallo Staff Tecnico Federale per entrare a far parte della selezione allenata da mister Giannichedda.