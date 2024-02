Calciomercato. Sedki Akkari torna in campo e firma con il Pra, ci aveva pensato anche il Città di Savona

Il calcio ligure ritrova Sedki Akkari.

Il centravanti genovese ha infatti firmato nelle scorse ore con il Pra e dalla prossima settimana sarà a disposizione del tecnico Odescalchi.

Un colpo importante per la volata salvezza dei gialloneri, anche se pure il Città di Savona aveva tentato di portare in biancoblu "Teddy", per ampliare ulteriormente il proprio parco attaccanti.

L'ex punta di Via Acciaio, Little Club, Sestrese, Praese e San Quirico dovrebbe quindi esordire nel match interno contro il San Cipriano.