Calcio, Torneo di Viareggio. La Rappresentativa Serie D parte alla grande, 4-0 agli spagnoli del Jovenes Promesas

Per la terza edizione consecutiva della Viareggio Cup la Rappresentativa Serie D fa il suo esordio con un successo rotondo, 4-0 sugli spagnoli dello Jovenes Promesas. Tre reti portano la firma di Bianchi, al 17’, 44’ del primo tempo e al 32’ della ripresa. Giacona ha messo la ceralacca al successo con un rigore trasformato allo scadere. L’attaccane del Cassino si è dimostrato il terminale perfetto di una squadra che ha creato tanto mettendo Bianchi nelle condizioni ideali per segnare agevolmente. Sul campo “Uopini” di Monteriggioni (SI) la Rappresentativa ha controllato gioco, spazi e tempi, con una manovra fluida, una sicurezza ed una personalità che solitamente dimostrano i club, difficilmente un gruppo assemblato in pochi raduni. Un merito in più per lo staff tecnico che è riuscito in poco tempo a creare una sintonia importante.

Giannichedda ci tiene a sottolineare un aspetto: “Mi è piaciuto l’approccio dei ragazzi, si sono immersi fin da subito in un torneo breve e intenso che non ammette cali di tensione. Ho visto la concentrazione giusta, la determinazione che fa la differenza. Abbiamo subito indirizzato il match e poi siamo stati bravi a tenere l’attenzione alta rimanendo sul pezzo fino all’ultimo istante. Sono segnali importanti ma la strada è ancora lunga”.

I ragazzi di Giuliano Giannichedda sono scesi in campo con una determinazione da grande squadra. Questo gruppo ha dimostrato di avere talento e voglia di stupire. La Rappresentativa ha divertito e si è divertita sviluppando trame di gioco tutt’altro che elementari, non ha rischiato nulla sfoggiando una cifra tecnica di spessore. In un torneo così breve e intenso è fondamentale iniziare bene, la D l’ha fatto. Nel complesso è la dodicesima vittoria nel primo match in diciassette partecipazioni alla Viareggio Cup.

In tribuna a sostenere la squadra anche il Segretario del Dipartimento Interregionale Mauro De Angelis. Sugli spalti tanti osservatori di club professionisti, un bel segnale per i ragazzi della Rappresentativa.