Calcio, Albissole. Galiano gratificato per la vittoria sofferta sul campo dello Speranza: “Mai facile vincere in trasferta, soprattutto contro una grande squadra”

Come ha evidenziato l'attaccante biancoazzurro, non è stata una partita semplice per l'Albissole, ha dovuto esprimere il miglior gioco e tutte la qualità tecniche dei propri interpreti per poter scalfire la difesa rossoverde.

Il centravanti della società ceramista ha messo a segno due assist e ha sfiorato in più occasioni la rete.

Nel primo tempo ha avuto una grande occasione calciando in scivolata e mettendo a lato, nel secondo tempo Berruti gli ha negato quello che sarebbe stato un gol capolavoro con un intervento miracoloso.





A fine intervista si è espresso sulla possibilità di dover ripetere il match contro l'Old Boys Rensen:

“Questi episodi mi lasciano senza parole, non mi era mai capitata una situazione del genere”.

“Se dovremmo rigiocare vorrà dire che scenderemo in campo come al solito... per vincere!