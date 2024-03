Calcio. Scoppia un petardo durante Priamar B - Rocchettese, la Questura emette un Daspo per un tifoso valbormidese

Nell'ottica dell'intensificazione dell'attività di prevenzione del fenomeno della violenza durante le manifestazioni sportive, il Questore di Savona ha emesso un provvedimento di "Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive" - Daspo - nei confronti di un tifoso di una squadra di calcio di seconda categoria.

Il provvedimento è stato emesso ed applicato in relazione ad un episodio verificatosi durante l’incontro di calcio "Priamar B – U.S. Rocchettese 1972", recentemente disputato al campo sportivo "Felice Levratto" di Zinola, nel corso del quale il tifoso in questione ha lanciato un petardo che è esploso nei pressi di un gruppo di persone che stava effettuando una passeggiata a cavallo, nell'area esterna allo stadio.

Lo scoppio ha provocato un forte spavento ad un cavallo che si è imbizzarrito, determinando forte agitazione per una giovane amazzone che in quel momento lo stava cavalcando e che, a causa del dolore all’orecchio provocato dal forte boato, ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

La misura di prevenzione impedirà per 5 anni al destinatario di accedere alle manifestazioni sportive di qualsiasi serie e categoria, inclusi partite amichevoli, coppe nazionali ed europee - sia in Italia che negli altri stati membri dell’Unione Europea - nonché agli incontri che vedono impegnata la Squadra Nazionale, sia in Italia che all'estero.

Per il tifoso, già colpito da un precedente Daspo della Questura di Torino, è prevista anche la prescrizione di presentarsi all’Ufficio di Polizia più vicino al luogo di residenza o domicilio, dopo l’inizio del primo tempo e dopo l’inizio del secondo tempo, in occasione degli incontri di calcio che vedono impegnata la squadra U.S. Rocchettese 1972.