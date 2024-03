Calcio. Ufficiale, il Città di Savona a Celle Ligure, la partita contro l'Olimpic all'Olmo - Ferro

E' arrivata come da attese la conferma dell'approdo all'Olmo Ferro del Città di Savona. La partita di campionato contro l'Olimpic, in programma domenica, si disputerà infatti nell'impianto cellese.

Cogliamo l’occasione per ringraziare il Celle Varazze per l’ospitalità e il Quiliano&Valleggia per la disponibilità dimostrata nei nostri confronti sin dall’inizio di questa stagione calcistica e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Isetta".