Calciomercato. Colpo Rocca in chiusura per il Pontelungo, in uscita i fratelli Favara

L'ottima stagione disputata dal Pontelungo sta permettendo alla società granata di poter agire sul fronte mercato senza forzare eccessivamente la mano fino all'apertura delle liste di trasferimento.

Le operazioni in ingresso non saranno numericamente rilevanti, ma ben mirate, per permettere alla squadra mister Zanardini di ben figurare anche nel prossimo campionato di Promozione.

Il primo tassello ormai in chiusura porta il nome di Andrea Rocca, reduce dalla vittoria del campionato insieme alla San Francesco Loano. Un'operazione utile sul fronte d'attacco anche per diversificare le caratteristiche nel reparto offensivo granata.

In uscita, invece, i fratelli Matteo (annunciato poche ora fa dalla Veloce) e Davide Favara. Il centrale per problemi logistici non potrà più far parte dell'organico ingauno, diventando così un elemento di sicuro interesse per tanti club del comprensorio savonese.