Calcio. Il Genoa ha scelto Fabio Fossati, è il nuovo tecnico della Prima Squadra femminile

Inizia una nuova avventura per mister Fabio Fossati.

Reduce dalla brillante prima parte di stagione con l'Albenga, l'ex tecnico bianconero è stato prescelto dal Genoa per guidare la Prima Squadra Femminile. Un capitolo nuovo in un ambito ancora inesplorato per l'allenatore genovese, presentato pochi minuti fa, a Villa Rostan, dalla Responsabile dell'Area Tecnica Femminile Marta Carissimi.

La nota del club:

Fabio Fossati nuovo tecnico del Genoa Women

Ex allenatore di Livorno, Vado, Sestri Levante tra le altre, nella stagione 2017/18 è stato protagonista della storica promozione dell’Albissola in Serie C. Dal 1º luglio guiderà la prima squadra femminile rossoblù

In bocca al lupo Mister