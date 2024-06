Calcio. Il Millesimo celebra Ferro e Protelli: "Grazie, leggende"

Il ringraziamento del Millesimo:

"Avremmo voluto che questo momento non accadesse mai, ma purtroppo il tempo e la vita scorrono inesorabili e oggi dobbiamo salutare e ringraziare due vere e proprie icone, bandiere e leggende millesimesi e del Millesimo Calcio.

Due giocatori che hanno scritto pagine di storia importantissime per il nostro paese.

Parliamo di Michael Ferri e Andrea Protelli, entrambi protagonisti assoluti per oltre un decennio con la casacca della nostra Prima Squadra. Due ragazzi che non hanno mollato nei momenti più bui e hanno contribuito in maniera determinante alla rinascita del calcio a Millesimo. Oltre all’importanza in campo, Michael e Andrea hanno rivestito un ruolo determinante anche all’interno del nostro spogliatoio, costituendone due perni imprescindibili. Ragazzi contraddistinti dalla passione, dalla serietà e dall’impegno per il calcio e per la causa giallorossa. È anche e soprattutto grazie a loro che il calcio millesimese è rinato, quando nessuno ci credeva. Loro erano due dei sei giocatori che sono rimasti per ricostruire e ripartire, al di là della categoria.

Michael è da sempre giallorosso. Fin dall’età di 11 anni ha vestito la nostra maglia senza mai abbandonarla.

Difensore granitico e possente, uomo spogliatoio d’altri tempi.

Andrea è l’uomo dei goal importanti. Celebre il coro : “Se saltelli segna Andrea Protelli”

Centrocampista, ma anche difensore all’occorrenza. Ha fatto dell’intelligenza tattica la sua miglior dote.

I giocatori vanno e vengono, le leggende rimangono!

Grazie ragazzi! Per sempre cuoregiallorossi!"