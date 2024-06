Un camp solo per "numeri 1" a Ormea agli ordini di mister De Prà

Si e svolto ad Ormea in collaborazione col Comune e l'ASD Ormea la quattordicesima edizione del Camp "I numeri 1" con la partecipazione di 25 atleti provenienti dalle provincie di Imperia e Savona.

Tecnici d'eccezione il direttore degli allenatori dei portiere del settore giovanile del Genoa mister Luca De Prà e di Andrea Carozzo tecnico professionista diplomato con il massimo dei voti al master di Coverciano.

L'organizzazione de "I numeri 1" vuole ringraziare in primis le famiglie che ancora una volta hanno accordato la loro fiducia, la società ASD Ormea e il suo presidente Giovanni Merlino per la concessione dell'impianto e Alessandro Moraglia titolare dell'albergo "Il Colle" per la calorosa e professionale accoglienza presso la sua struttura e, infine, il Comune di Ormea per la concessione della palestra dove nonostante il meteo avverso dei giorni scorsi è stato possibile abbiamo potuto svolgere gli allenamenti.