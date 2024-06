Si è arrivati quasi al via ufficiale della stagione sportiva 2024/2025 per conoscere il nome del tecnico del Dego in Prima Categoria.

Ieri sera il club valbormidese ha annunciato la propria scelta, affidando le redini biancoblu a Tommaso Dalmasso.

"L'ASD DEGO CALCIO per la guida tecnica della prima squadra ha deciso di optare per una soluzione interna. Il nuovo mister sarà Tommaso Dalmasso. Auguriamo al mister buon lavoro"!