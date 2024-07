Calciomercato. La Sanremese ha il nuovo centravanti, è Giuseppe Tedesco

E’ stato raggiunto dalla Sanremese l’accordo, fino al 30 giugno 2025, con l’attaccante Giuseppe Tedesco che farà parte della rosa della prima squadra nella prossima stagione.

Nato il 14 febbraio 1997 ad Altamura, alto 1.88, Tedesco è una punta centrale dal gran fisico che lavora per la squadra e sa farsi valere in area di rigore. Nella sua carriera ha totalizzato oltre 200 presenze in D, mettendo a segno 46 reti. Cresciuto nelle giovanili di Matera e Ternana, ha vestito le maglie di Pianese, San Nicolò, Vastese, Team Altamura, Foggia, Cerignola, di nuovo Team Altamura, Molfetta, Varesina, Prato e Polisportiva Santa Maria. È andato due volte in doppia cifra con Altamura nella stagione 21/22 e con Molfetta e Varesina in quella 22/23.

Per mister Gori si tratta di un ulteriore tassello che va a rinforzare un reparto offensivo già importante in cui può contare sul fisico e la cattiveria sottoporta di D’Antoni, sulla tecnica e la qualità di Rocco e Giustarini e sulla freschezza di Camerino.

“Sono una prima punta a cui piace giocare molto in profondità – afferma Giuseppe Tedesco – in campo do tutto per la squadra, mi metto a disposizione del mister e dei compagni. Sono un giocatore che si sacrifica e lotta su ogni pallone. La Sanremese è stata una delle prime società che mi ha cercato, ho accolto con entusiasmo la proposta del club perché la piazza di Sanremo è una delle più importanti e conosciute della serie D. Mi hanno voluto fortemente il presidente, il direttore sportivo e il mister, mi ha colpito il progetto tecnico e non ho esitato un attimo prima di accettare. Dopo la stagione scorsa, che per me è stata un po’ travagliata, ho una gran voglia di rivalsa: la Sanremese per me rappresenta un giusto trampolino per ripartire, è un sodalizio ricco di fascino e storia. Scenderò in campo ogni domenica per dare il massimo. Con i miei nuovi compagni proveremo a vincere ogni partita, poi alla fine del campionato tireremo le somme e vedremo dove saremo riusciti ad arrivare per dare tante soddisfazioni ai tifosi”.