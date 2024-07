Calciomercato, San Filippo Neri Yepp. Poker di conferme con Sportelli, Miserendino, Talladira e Modafferi

L’Asd San Filippo Neri Yepp comunica con grande soddisfazione di aver raggiunto l’accordo per la continuazione del rapporto calcistico anche per la stagione 2024-2025 dei seguenti calciatori:

Giacomo Sportelli, centrocampista classe 2002

Manuel Modafferi, centrocampista classe 2006

Iacopo Talladira, centrocampista classe 2001

Daniele Miserendino, centrocampista classe 1993

La società, ringraziandoli per l’impegno messo in campo nel corso dell’ultimo campionato, augura loro nuove soddisfazioni per la stagione che li vedrà ancora difendere i colori giallorossi