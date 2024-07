L'annuncio:

"Arriva Matteo Gadau, centrocampista classe 99, quattro stagioni alla Sassari Calcio Latte Dolce in Serie D, 2 stagioni all’Ossese in eccellenza ed esperienza da capitano a Stintino prima di arrivare in Liguria e il prossimo anno Matteo sarà giallorosso.

Benvenuto a Millesimo Matteo".