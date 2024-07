Calcio, Serie D. Scaduti i termini per l'integrazione delle iscrizioni, l'Albenga: "Invio della documentazione completata"

Sono scaduti alle 14:00 i termini per i club di Serie D, non ancora a regime con l'iscrizione al prossimo campionato, per inviare le integrazioni richieste dalla Covisod.

Dagli uffici del Riva è arrivata la conferma dell'invio della documentazione richiesta da parte degli organi preposti, con la palla che ritorna a questo punto allo stesso organismo di controllo.

La Covisod esprimerà il proprio parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti. La decisione finale sull’ammissione al campionato verrà assunta dal Consiglio Direttivo della LND.