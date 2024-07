Calcio, Savona. Respinta l'offerta di sponsorizzazione di Simone Marinelli: "Ringrazio chi nel club mi ha ascoltato, l'ho fatto per passione verso i colori biancoblu"

Non è stata accettata dai soci del Savona Fbc l'offerta di sponsorizzazione proposta da Simone Marinelli. A confermarlo è stato lo stesso ex presidente biancoblu, in un comunicato postato poco fa su Instagram.

"Mi ritrovo a scrivere queste righe per rispondere alle tantissime domande sulla mia offerta di sponsorizzazione al Savona Calcio, che e' a conoscenza di questa mia delucidazione.

Leggendo da mesi le richieste di "aiuto" alla citta' da parte della societa' ho contattato la dirigenza nelle figure del Presidente Enrico Santucci, e del sig. Adamo Agostino i quali ringrazio pubblicamente per il tempo che mi hanno dedicato e la cortesia con la quale si sono posti con me, insieme alla vice presidente Nadia de Marchi sono tre persone per cui nutro grande stima e rispetto.

Ho offerto una cifra di sponsorizzazione molto importante (specifico che l'offerta era esclusivamente come sponsor senza nessuna

entrata in società e senza nessuna richiesta di ruolo operativo), offerta che è stata rifiutata dagli altri soci della società.

Da tifoso del Savona quale sono auguro alla società di raggiungere gli obbiettivi e di riportare nel giro di pochi anni questa squadra a livelli consoni al suo blasone, ovviamente faro' il tifo per loro.

Mi è dovuto anche precisare che la mia richiesta di sponsorizzazione era solo per il Savona Calcio, ringrazio le decine di società che mi hanno contattato in questi giorni ma non farò nessuna sponsorizzazione a nessun altra società, la mia offerta al Savona e' stata fatta solo per passione verso quei colori, passione che non me ne vogliamo altri non posso avere per altre squadre.

Simone Marinelli".