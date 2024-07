Calcio. Gianluca Olivieri riparte dal Ravenna. Sarà al fianco del ds Mandorlini

La notizia negli ambienti calcistici savonesi era già ufficiosa da settimane, ma ieri con la pubblicazione dell'organigramma del Ravenna è stata ufficializzato l'ingresso di Gianluca Olivieri nei quadri dirigenziali giallorossi.

L'ex direttore del Vado ha infatti collaborato con il direttore sportivo Mandorlini per la strutturazione della squadra. Non a caso sono arrivati giocatori ben conosciuti dalle parti del Chittolna come Di Renzo, Lo Bosco, Fresia, oppure l'ex Sanremese Lordkipanidze.

Il Ravenna punta quindi a un'annata di altissima fascia, sotto la guida della famiglia Cipriani, e il dirigente savonese è pronto a dare il proprio contributo