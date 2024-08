Calcio. Leo Andrian riparte dall'Ospedaletti, guiderà i 2012 orange

Lo staff tecnico dell’Ospedaletti cresce ancora e si arricchisce con un elemento di grande esperienza e valore.

L’allenatore dei 2012 e della Scuola Calcio orange per la stagione 2024/2025 sarà Leo Andrian, una colonna del calcio giovanile ponentino.

Reduce dall’esperienza alla guida della prima squadra dell’Andora, Andrian in precedenza ha lavorato con i settori giovanili di Taggia, Sanremese e Argentina. Ora è pronto per mettere la sua esperienza a disposizione dei giovani calciatori in maglia orange.