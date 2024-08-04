Calcio, Allievi. I due gironi del campionato Under 17. Non c'è l'Albenga, dentro il Legino

Sono stati varati i due gironi del campionato Under 17 2024/2025.
L'Albenga non ha formalizzato l'iscrizione, il ripescaggio ha premiato il Legino.
GIRONE A
CAIRESE
CAMPOMORONE SANT'OLCESE
CELLE VARAZZE F.B.C.
CERIALE PROGETTO CALCIO
FOOTBALL GENOVA CALCIO
IMPERIA CALCIO SRL
LEGINO 1910
OLIMPIC 1971
OSPEDALETTI CALCIO
PRAESE 1945
SANREMESE CALCIO SRL
TAGGIA
VADO
VALLESCRIVIA 2018
GIRONE B
ANGELO BAIARDO
ARCI PIANAZZE
ATHLETIC CLUB ALBARO
BORGORATTI
CANALETTO SEPOR
CENTRO POL. S. EUSEBIO
COLLI ORTONOVO
DON BOSCO SPEZIA CALCIO
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
LAVAGNESE 1919
LIGORNA 1922
RIVASAMBA H.C.A.
SANTERENZINA
TARROS SARZANESE SRL