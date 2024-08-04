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Calcio | 04 agosto 2024, 19:12

Calcio, Allievi. I due gironi del campionato Under 17. Non c'è l'Albenga, dentro il Legino

Calcio, Allievi. I due gironi del campionato Under 17. Non c'è l'Albenga, dentro il Legino

Sono stati varati i due gironi del campionato Under 17 2024/2025.

L'Albenga non ha formalizzato l'iscrizione, il ripescaggio ha premiato il Legino.

 

GIRONE A

CAIRESE

CAMPOMORONE SANT'OLCESE

CELLE VARAZZE F.B.C.

CERIALE PROGETTO CALCIO

FOOTBALL GENOVA CALCIO

IMPERIA CALCIO SRL

LEGINO 1910

OLIMPIC 1971

OSPEDALETTI CALCIO

PRAESE 1945

SANREMESE CALCIO SRL

TAGGIA

VADO

VALLESCRIVIA 2018

 

GIRONE B

ANGELO BAIARDO

ARCI PIANAZZE

ATHLETIC CLUB ALBARO

BORGORATTI

CANALETTO SEPOR

CENTRO POL. S. EUSEBIO

COLLI ORTONOVO

DON BOSCO SPEZIA CALCIO

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

LAVAGNESE 1919

LIGORNA 1922

RIVASAMBA H.C.A.

SANTERENZINA

TARROS SARZANESE SRL

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