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Calcio | 16 giugno 2026, 17:40

Calciomercato | Colpo Veloce, Fonjock ritrova in granata Guarco: "Qui per lui, vogliamo essere un riferimento per i giovani della squadra"

Calciomercato | Colpo Veloce, Fonjock ritrova in granata Guarco: &quot;Qui per lui, vogliamo essere un riferimento per i giovani della squadra&quot;

Colpo grosso della Veloce.

I granata di mister Gerundo avranno in rosa nella prossima stagione Divine Fonjock.

Il giocatore camerunense classe 1987 ha militato insieme a Simone Guarco nelle fila delle Lavagnese, e proprio questa esperienza comune è stata decisiva per l'approdo al Levratto

“Ho deciso di dare una mano alla causa della Veloce - spige Divine -  in virtu' dell'amicizia con Simone Guarco che risale ai tempi della stagione 2016/17 con la Lavagnese in Serie D. Spero di riuscire ad essere insieme a "Sghi" un punto di riferimento per i tanti giovani di buon profilo che la Veloce  inizierà a presentare dal 1 luglio”.

Redazione

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