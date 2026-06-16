Calciomercato | Colpo Veloce, Fonjock ritrova in granata Guarco: "Qui per lui, vogliamo essere un riferimento per i giovani della squadra"

Colpo grosso della Veloce.

I granata di mister Gerundo avranno in rosa nella prossima stagione Divine Fonjock.

Il giocatore camerunense classe 1987 ha militato insieme a Simone Guarco nelle fila delle Lavagnese, e proprio questa esperienza comune è stata decisiva per l'approdo al Levratto

“Ho deciso di dare una mano alla causa della Veloce - spige Divine - in virtu' dell'amicizia con Simone Guarco che risale ai tempi della stagione 2016/17 con la Lavagnese in Serie D. Spero di riuscire ad essere insieme a "Sghi" un punto di riferimento per i tanti giovani di buon profilo che la Veloce inizierà a presentare dal 1 luglio”.