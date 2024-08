Calciomercato. Arriva dalla Toscana il nuovo difensore centrale della Villanovese

Arriva ad inizio del week end la seconda ufficialità in ingresso per la Villanovese.

Gli arancioblu hanno infatti rinforzato il pacchetto arretrato con l'innesto di Erjon Uruci, in arrivo dalla Seconda Categoria toscana.

Il centrale classe 1996 garantirà fisicità al reparto difensivo grazie ai suoi 190 cm di altezza.