Calcio, Prima Categoria. Nuovo dirigente per l'Altarese: Luca Bertino sarà Social Media Manager e Addetto Stampa

L'Altarese amplia la propria famiglia dirigenziale. Entra in qualità di Social Media Manager e Addetto Stampa, Luca Bertino.



Arriva dal Virtus Don Bosco Varazze dove è stato tesserato nella passata stagione. Studiando Politiche e Governance dello Sport, aiuterà in maniera importante la crescita sportiva e sociale che la società Valligiana si è posta come obiettivo principe.