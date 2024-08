PARIGI 2024. L'ITALVOLLEY VINCE LA MEDAGLIA D'ORO! L'ALBISOLESE ILARIA SPIRITO E' CAMPIONESSA OLIMPICA!

E’ una giornata storica per lo sport italiano e savonese.

L’Italvolley femminile, guidata da Julio Velasco, ha infatti conquistato l’oro olimpico al termine di un percorso parigino praticamente perfetto, finale con gli Stati Uniti (dominata 3-0) compresa.

Un gruppo granitico quello azzurro, capace di superare con grande compattezza i rari momenti difficili della kermesse a cinque cerchi, riuscendo in contemporanea ad esprimere tutto il proprio talento.

Merito di un’alchimia speciale, alla quale ha dato il proprio contributo anche l’albisolese Ilaria Spirito, scelta come prima riserva dal CT, ma protagonista anche in campo contro la Turchia.

Il libero del Chieri ‘76, cresciuta ovviamente nelle fila dell’Albisola, regala alla provincia di Savona un oro che farà comunque epoca non solo per tutto il movimento nazionale, ma anche per la storia sportiva del nostro comprensorio.