Arriverà sabato sera il primo appuntamento della nuova stagione del Mallare.

Un evento che non riguarderà l'aspetto puramente sportivo, dato che sarà celebrata la grande Festa Rossoblu.

Appuntamento in località Campi a partire dalle ore 19:00 con l'apertura degli stand gastronomici.

Nell'occasione saranno presentati i giocatori e lo staff tecnico, in vista del via della preparazione precampionato, in calendario lunedì prossimo.