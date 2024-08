Calcio, Cairese. Possibili novità in ripresa alla ripresa degli allenamenti

Riprenderanno domani gli allenamenti per la Cairese e non sono escluse novità per la rosa di mister Boschetto.

L'asse col Novara potrebbe infatti portare due ulteriori innesti nell'organico gialloblu.

Si parla del portiere brasiliano Joao Vitor Cerantola, classe 2004 e del promettente difensore Edoardo De Mori.