Calciomercato. Asproni e La Vigna, non si fermano le ufficialità dell'Albenga

Continua ad ampliarsi la "colonia" sarda all'interno dell'organico dell'Albenga.

Gli ingauni, a poche ore dal derby con l'Imperia, hanno ufficializzato l'arrivo del centrocampista classe 2006 Luca Asproni.

Oltre a lui ha trovato conferma l'ingaggio di Nicolas La Vigna, centrocampista classe 1997 con un buon numero di presenze in Serie C tra Piacenza, Pro Piacenza, Pontedera e Picierno. Gli ultimi anni il mediano milanese li ha vissuti in D con Torres, Lentigione e Acireale.