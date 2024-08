L'annuncio:

"L'A.S.D. CAIRESE 1919, è lieta di comunicare che il portiere, classe 2005, Matteo Rizzo, vestirà nuovamente la maglia Gialloblù, nella stagione 2024/2025.

Prodotto del nostro settore giovanile e con già presenze in prima squadra, ha continuato il suo percorso di crescita lo scorso anno in prestito al Bragno, in promozione".