La Polisportiva Matuziana vince il primo memorial Città di Vado dedicato a ‘Fabrizio Cabría’.

Dieci le squadre partecipanti: Vado, Matuziana, Sampdoria, Praese, Angelo Baiardo, Ovada, Albabra, Ceriale, Millesimo e Superbia.

Le ragazze di Mister Castagna sono volate in finale con l'Ovada battuto per 1-0 con gol su punizione di Nicole Bottino. Terzo posto per la Sampdoria. Grandi emozioni anche per Nicole Mastromauro, premiata come capocannoniere del torneo.