Esordire in stagione contro una squadra competitiva come il Sabadell ha rappresentato per la Rari Nantes Savona uno stress test non indifferente. La sconfitta chiaramente non è stata accolta di buon grado nello spogliatoio biancorosso, ma sia coach Angelini che capitan Valerio Rizzo non hanno bocciato la prima gara stagionale.

I margini di miglioramento sono evidenti, non resta quindi che lavorare giorno dopo giorno per portare l'intero gruppo a pieno regime.